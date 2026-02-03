Lazio, Mellone: "Sparuta minoranza? Mi sembra un'abnorme maggioranza"

Raggiunto dai microfoni di Radiosei Angelo Mellone ha commentato il momento che sta vivendo la Lazio fuori da campo, soffermandosi soprattutto sulla protesta dei tifosi nei confronti della società.

"Da abbonato e tifoso della Lazio sono molto deluso. Sono stato un sostenitore della pacifica manifestazione di Lazio-Genoa e purtroppo percepisco un sentimento di totale chiusura ed estraneità ad un sentimento di maggioranza bulgara, di abnorme maggioranza di persone che non sentono accolto il proprio scontento. Sono deluso. La sparuta minoranza è diventata una abnorme maggioranza".

"Mi sarei aspettato un qualcosa dalla Lazio, un tentativo di spiegare, un’operazione verità. La Lazio, con questa sessione di mercato, si è indebolita. Qualcuno avrà messo apposto i conti, ma l’algebra dei bilanci non crea passione ed appartenenza. Una caterva di errori comunicativi non creano identità e predisposizione a soffrire insieme".

