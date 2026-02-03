Calciomercato Lazio | Diogo Leite tra accordo e infortunio: cosa succede

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Trasferimento solo rimandato, o almeno così pare. La possibile cessione di Romagnoli a gennaio aveva portato la Lazio a cercare un nuovo difensore centrale. Era stato bloccato subito Diogo Leite dell'Union Berlino, in scadenza a giugno. Sarebbe arrivato (con un indennizzo) dopo la partenza del numero 13 biancoceleste, che però alla fine è rimasto. Il tira e molla con l'Al Sadd in Qatar si è concluso con un nulla di fatto, per questo il portoghese non è partito per l'Italia.

La Lazio ha comunque l'accordo verbale con il calciatore, che adesso potrebbe trasferirsi a parametro zero a fine stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nei prossimi giorni il diesse Fabiani dovrebbe volare in Portogallo con gli avvocati per mettere le firme sul contratto. Prima, però, la società biancoceleste vorrebbe vedere i certificati medici di Diogo Leite, visto che nell'ultima gara contro l'Hoffenheim ha accusato un problema fisico piuttosto serio (si è anche fatto autogol).

La Lazio, qundi, non chiuderà l'affare se non verrà fatta chiarezza sulle condizioni del difensore. Come riportato da Gianluca Di Marzio, intanto, sono aumentate le squadre interessate al suo profilo: oltre alla Fiorentina (che ha già preso Rugani) ci sono anche Borussia Dortmund e Roma (che aveva chiesto informazioni nei giorni scorsi). Nulla è ancora deciso.