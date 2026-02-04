Lazio | Nuno Tavares, chance contro la Juve: Sarri può rilanciarlo
RASSEGNA STAMPA - L'assenza di Pellegrini porta Sarri a riflettere su Nuno Tavares. Il terzino, solitamente titolare, è squalificato. È stato ammonito contro il Genoa, era diffidato. Per questo non ci sarà contro la Juventus, dove Sarri dovrà trovare il modo di sostituirlo. Non è escluso che possa scegliere proprio il portoghese dal primo minuto.
Come riportato da Il Messaggero, al tecnico è piaciuto molto il suo ingresso di venerdì sera all'Olimpico, dopo che è saltato il trasferimento al Besiktas (non aveva molta voglia di andare). Adesso Nuno Tavares può tornare a giocare dall'inizio: l'ultima volta era il 7 dicembre, contro il Bologna (uscito poi all'intervallo).
Si gioca il posto con Lazzari, che porterebbe Marusic a spostarsi a sinistra. Da capire però anche se ci sarà Romagnoli: in caso di nuovo forfait, il montenegrino sarebbe l'unico centrale a disposizione. Valutazioni in corso.