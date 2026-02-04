Lazio, alla scoperta di Przyborek: Sarri studia le sue qualità e il ruolo

RASSEGNA STAMPA - Il nuovo compito di Sarri. Ecco Adrian Przyborek: il tecnico ha avuto modo di vederlo finalmente da vicino con il primo allenamento della settimana. Un ragazzo, classe 2007, tutto da scoprire. Nonostante sia abituato a giocare più avanti, come trequartista, esterno o seconda punta, può anche fare la mezzala sinistra.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, è un giocatore molto duttile che con ogni probabilità sarà la prima alternativa a Taylor, diventato titolare inamovibile in pochi giorni. Nelle zone più avanzate del campo si è ispirato a Neymar (il suo idolo), Cristiano Ronaldo e Bale. Cerca sempre l'uno contro uno, la giocata verticale e il cambio di ritmo: Sarri potrà puntare su queste qualità nei prossimi mesi.

Per Przyborek, intanto, la Lazio è un sogno che si realizza. Solo quattro anni fa aveva dichiarato che si sarebbe visto a giocare in Serie A. Aveva simpatia per la Juventus, contro cui ora farà la sua prima panchina in biancoceleste. Ha bruciato le tappe, come spesso gli è successo in carriera. Già dalla scuola calcio di Sianow giocava con ragazzi più grandi; lo stesso ha fatto anche al Bałtyk Koszalin.

Inizialmente giocava poco per questioni fisiche, ma poi la sua qualità ha preso il sopravvento. Nei tornei era sempre il miglior giocatore, tanto da attirare l'attenzione del Pogon Szczecin a soli quindici anni. Immediatamente è stato inserito in prima squadra, seguito da un preparatore atletico personale per lavorare sulla sua condizione fisica. Ora proverà a prendersi anche la Lazio, a partire da Sarri.