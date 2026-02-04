Reggiana, il diesse Fracchiolla: "Motta alla Lazio? Era giusto farlo andare"

Il direttore sportivo della Reggiana Domenico Fracchiolla è intervenuto in conferenza stampa dopo la fine del mercato spiegando tutte le trattative dell'ultimo mese. In particolare si è soffermato sulla cessione di Edoardo Motta alla Lazio. Di seguito le sue parole.

“Motta alla Lazio? Si tratta di una vittoria mutilata, fra virgolette, perché a luglio avremmo potuto cederlo a cifre più alte, ma non abbiamo guardato solo al lato economico. Per una serie di motivi era il momento di farlo andare e portare un giocatore di maggiore esperienza fra i pali, reinvestendo quella somma che abbiamo ricavato dalla plusvalenza".

"Chi era distratto, chi non aveva voglia di indossare questa maglia e chi ha chiesto di non giocare all’allenatore durante il mercato è partito, altri invece, nonostante le offerte, sono stati encomiabili e parlo in particolare di Gondo, Novakovich e Mendicino che sono stati cercati da tutti fino a ieri sera, ma nessuno di loro ci ha chiesto di partire. Secondo me il mercato ha compattato il gruppo, chi è rimasto nonostante le tante offerte ha dimostrato di avere un senso di appartenenza incredibile e con chi è andato via siamo stati molto chiari e precisi”.