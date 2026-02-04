Juve - Lazio, scelto l'arbitro del match: la designazione completa
Reduce dalla vittoria strappata all'ultimo respiro contro il Genoa, la Lazio è ora attesa dal big match in trasferta contro la Juventus. Nonostante il periodo sia dei più complicati, la squadra di Sarri è a soli quattro punti di distanza dal settimo posto e all'Allianz Stadium cercherà l'impresa, sperando di ridurre ulteriormente il gap grazie a un eventuale passo falso dell'Atalanta.
La sfida, in programma alle 20:45 di domenica 8 febbraio, sarà diretta Marco Guida, arbitro della sezione di Torre Annunziata, che sarà coadiuvato dagli assistenti Peretti e Bindoni. In veste di IV Uomo ci sarà Marchetti, con il Var Mazzoleni affiancato dall'Avar Maresca.
Arbitro: Guida (sez. Torre Annunziata)
Assistenti: Peretti - Bindoni
IV Uomo: Marchetti
VAR: Mazzoleni
AVAR: Maresca