NEWS | Cerimonia d'apertura Milano-Cortina: cosa succederà a San Siro
05.02.2026 12:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Il conto alla rovescia in vista della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 è ufficialmente iniziato. Tutto pronto per l’evento che si svolgerà a partire dalle 20.00 allo stadio San Siro. L’accensione del braciere sarà affidata ad Alberto Tomba mentre all’interno dello stadio saranno tantissimi gli ospiti illustri... <<< MILANO-CORTINA 2026 >>>
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide