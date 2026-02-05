Lazio, condizioni da valutare per Romagnoli: in dubbio per la Juve

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La vita di Alessio Romagnoli, dopo essere stata capovolta, sta lentamente tornando sui suoi binari. Il difensore è rientrato nel lavoro di Maurizio Sarri, ma senza il clima del figliol prodigo. È rimasto alla Lazio più per principio che per convinzione, deciso a non darla vinta a Lotito e con l’idea, ancora viva, di salutare a luglio.

La ripartenza è stata graduale: martedì Romagnoli ha ripreso ad allenarsi a parte, ieri è tornato in campo al mattino partecipando alle prove tattiche, mentre nel pomeriggio ha osservato riposo. Come spiega il Corriere dello Sport, si porta dietro un affaticamento: aveva stretto i denti contro Como e Lecce, mentre con il Genoa è rimasto fuori per le note vicende.

Ora la palla passa a Sarri, ma l’emergenza difensiva riduce le opzioni: i centrali realmente disponibili sono solo Gila e Provstgaard, con Patric che si è rivisto ieri in gruppo dopo l’ennesimo stiramento. Le condizioni di Romagnoli verranno valutate tra oggi e domani, negli allenamenti a ridosso della partita.