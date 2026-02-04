Serie A, De Siervo duro: "Tifosi non all'altezza del campionato"

04.02.2026 22:15 di  Jessica Reatini
Parole dure quelle pronunciate dall’ad della Serie A Luigi De Siervo, intervenuto a margine di un evento relativo all’Haier Sam, ovvero la telecamera che mostra il punto di vista dell’arbitro in campo.

De Siervo si è infatti soffermato sul petardo che ha colpito Audero in Cremonese-Inter: “Abbiamo condannato il fatto, come ogni atto di violenza. Il momento è delicato e le tifoserie tutte si stanno dimostrando non all'altezza del campionato. Gli interventi ci sono e sono severi, le limitazioni fanno male alla Serie A ma sono inevitabili”, queste le sue parole.

