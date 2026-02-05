Coppa Italia | Juve, i convocati di Spalletti: la decisione su Yildiz

05.02.2026 11:30 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Coppa Italia | Juve, i convocati di Spalletti: la decisione su Yildiz
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Solo poche ore alla discesa in campo di Atalanta e Juventus che, alle 21.00, si giocheranno un posto in semifinale di Coppa Italia. In vista della sfida il tecnico bianconero Spalletti ha diramato la lista dei convocati confermando il pieno recupero di Kenan Yildiz. Il turco è partito insieme alla squadra e risulta anche nell’elenco in vista della sfida di questa sera.

Presenti anche i due nuovi acquisti Holm e Boga.

Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio

Difensori: Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie

Attaccanti: Conceiçao, Yildiz, Zhegrova, Boga, Adzic, Openda, David.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide