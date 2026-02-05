Coppa Italia | Juve, i convocati di Spalletti: la decisione su Yildiz
Solo poche ore alla discesa in campo di Atalanta e Juventus che, alle 21.00, si giocheranno un posto in semifinale di Coppa Italia. In vista della sfida il tecnico bianconero Spalletti ha diramato la lista dei convocati confermando il pieno recupero di Kenan Yildiz. Il turco è partito insieme alla squadra e risulta anche nell’elenco in vista della sfida di questa sera.
Presenti anche i due nuovi acquisti Holm e Boga.
Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio
Difensori: Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie
Attaccanti: Conceiçao, Yildiz, Zhegrova, Boga, Adzic, Openda, David.
