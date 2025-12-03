Coppa Italia, cosa succede in caso di parità: supplementari o rigori?
Poco più di 24 ore e la Lazio scenderà in campo all’Olimpico in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Milan in programma giovedì 4 dicembre alle 21.00.
Per la squadra di Sarri e quella di Allegri, che si sono sfidate appena cinque giorni fa in campionato è il debutto assoluto nella competizione che, come da qualche anno a questa parte, ha cambiato in parte il suo format.
In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari non si giocheranno i supplementari ma si passerà direttamente ai calci di rigore. Dalle semifinali in poi invece in caso di parità si giocheranno due tempi da 15 minuti e, eventualmente, si andrà poi ai calci di rigore. Lo stesso varrà anche per la finale.
