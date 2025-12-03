Lazio, l'ultimo saluto a Pietrangeli: il messaggio della società

La camera ardente di Nicola Pietrangeli è stata allestita secondo suo volere al Foro Italico, nel campo a lui dedicato
03.12.2025 17:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Quello di oggi è il giorno dell’ultimo saluto a una leggenda del tennis italiano. Nicola Pietrangeli si è spento a 92 anni e, come da suo volere, la camera ardente è stata allestita al Foro Italico a Roma all’interno del campo da tennis a lui dedicato dove è presente anche la Coppa Davis vinta nel ’76.

Immancabile anche la sua Lazio, del quale è sempre stato tifosissimo, che sui social lo ha salutato con un semplice messaggio: “Ciao Nicola”, accompagnato da un cuore azzurro.

