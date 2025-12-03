Lazio, l'ultimo saluto a Pietrangeli: il messaggio della società
La camera ardente di Nicola Pietrangeli è stata allestita secondo suo volere al Foro Italico, nel campo a lui dedicato
03.12.2025 17:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Quello di oggi è il giorno dell’ultimo saluto a una leggenda del tennis italiano. Nicola Pietrangeli si è spento a 92 anni e, come da suo volere, la camera ardente è stata allestita al Foro Italico a Roma all’interno del campo da tennis a lui dedicato dove è presente anche la Coppa Davis vinta nel ’76.
Immancabile anche la sua Lazio, del quale è sempre stato tifosissimo, che sui social lo ha salutato con un semplice messaggio: “Ciao Nicola”, accompagnato da un cuore azzurro.
Ciao, Nicola #AvantiLazio pic.twitter.com/6Cpe805q94— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 3, 2025
