Immobile, i 100 gol e il tabù sfatato: il post social della Lazio
Milan-Lazio è una partita colma di storia. Un confronto tra due squadre che in alcuni momenti della propria vita si sono giocate anche la vittoria di titoli prestigiosi: dal campionato, alla Coppa Italia. Quello di sabato, 29 novembre, sarà l'ennesimo confronto tra due formazioni a caccia di punti, seppur oggi con ambizioni differenti.
UN TABU' INFINITO - Tra i tanti momenti amarcord della partita tra Diavolo e Aquila c'è anche quello datato 3 novembre 2019. La Lazio, all'epoca, di Simone Inzaghi si presentò a San Siro con l'obiettivo di infrangere un tabù pesantissimo. La Lazio, infatti, non vinceva a San Siro in campionato dal 1989, per autorete di Paolo Maldini.
IL 100° GOL DI IMMOBILE - Quella sfida non solo segnò la fine di una maledizione, ma venne decisa anche dalla rete di Ciro Immobile che, su cross di Manuel Lazzari, segnò di testa il suo gol numero 100 con la maglia della Lazio. Un piccolo tassello per quello che sarebbe poi diventato il miglior marcatore nella storia del club biancoceleste.
IL RICORDO SOCIAL DELLA LAZIO - In vista della partita di domenica contro il Milan, proprio in quel San Siro tanto maledetto nella storia recente della Lazio (nonostante il successo nell'ultima uscita contro i rossoneri), la Lazio ha proposto sui social il video del gol di Immobile che toccò tripla cifra con la maglia biancoceleste.
Il gol numero 100 in biancoceleste di Immobile #MilanLazio#AvantiLazio pic.twitter.com/lwE71BaLf1— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 27, 2025