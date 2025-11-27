Milan, un'assenza top contro la Lazio: Allegri fa il punto

Intervenuto in conferenza stampa, Massiliano Allegri ha fatto il punto sull'infermeria, e non solo, in vista della sfida contro la Lazio di Sarri

A due giorni dalla partita tra Milan e Lazio, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico rossonero Massimiliano Allegri. L'allenatore livornese ha analizzato la partita che la sua squadra dovrà affrontare contro i biancocelesti di Maurizio Sarri, facendo anche un punto sugli infortunati Pulisic e Saelemaekers.

LA LAZIO - "La vittoria del derby è stata meravigliosa ma basta perché siamo già a giovedì e tra 48 ore giochiamo un'altra partita di campionato che servirebbe per fare un altro passetto per avvicinarci al nostro obiettivo stagionale. Tutte le partite vanno affrontate come se giocassimo sempre contro grandi squadre, infatti contro le piccole abbiamo sempre pagato. La Lazio ha vinto trofei, ha giocatori di grande valore".

INFERMERIA - "Pulisic difficilmente sarà della partita, Saelemaekers è a posto, Gimenez rientrerà la prossima settimana con la squadra. Nkunku al posto di Pulisic? Credo che ai giocatori che arrivano, lui è arrivato gli ultimi giorni di agosto, poi è andato due volte in Nazionale ed è un passo in avanti. Non mi aspettavo di più, mi aspetto che in futuro si esprima al massimo delle sue potenzialità. Ha qualità, aveva bisogno di allenarsi, mi aspetto tanto da lui come da altri. Saelemaekers deve continuare così, sono molto contento. Alex domenica ha fatto la più bella prestazione di quest'anno, ha giocato una partita pesante sotto il punto di vista tattico e tecnico, mentre con il Napoli dopo il gol ha fatto un po' di casino. Deve trovare un equilibrio".

COPPA ITALIA - "Sarà un mese bello da vivere. Abbiamo la Coppa Italia, è un altro obiettivo che abbiamo in testa e bisogna cercare di andare più avanti possibile. Per quanto riguarda la Supercoppa dobbiamo andare in Arabia, dobbiamo cercare di arrivare in fondo anche lì e non sarà semplice".

LEAO - "Non trasformo io Leao, ha caratteristiche che gli permettono di fare il centravanti. Si deve abituare a uscire meno dall'area, sta cambiando perché è molto più dentro il gioco e si mette più a disposizione della squadra quando c'è da fare lavoro sporco. I grandi giocatori si differenziano in queste situazioni, quando si mettono a disposizione delle squadra".

SCELTE DI FORMAZIONE - "Chi giocherà tra Loftus-Cheek e Nkunku? Non lo so neanche io perché è giovedì, abbiamo altri due allenamenti. Su quello bisogna avere un attimo di pazienza. Ruben può giocare da seconda punta, da esterno, da mediano. Ha potenzialità enormi, è un ragazzo molto serio e sono molto contento".