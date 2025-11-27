GOSSIP | Izzo-Fico tensioni con la ex del calciatore: i dettagli
27.11.2025 13:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
L'amore tra il calciatore del Monza Armando Izzo e Raffaella Fico procede a gonfie vele con la coppia che ha da poco annunciato anche l’arrivo di un bebè. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, però, i due stanno affrontando anche alcune tensioni tra il calciatore e la sua ex moglie Concetta, madre delle sue due figlie. <<< IZZO E RAFFAELLA FICO >>>
Jessica Reatini
