FORMELLO - Lazio, la ripresa: è tornato il Taty! E Gila...

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Un ritorno e uno stop. Castellanos è tornato in gruppo oggi pomeriggio, si rivedrà tra i convocati sabato sera, a disposizione dopo un mese e mezzo di stop. Nella sosta di ottobre aveva rimediato una lesione di medio grado al retto femorale della coscia destra. Sarri valuterà con attenzione il suo impiego dopo uno stop così lungo, la prossima settimana la Lazio esordirà anche in Coppa Italia (sempre contro il Milan), poi affronterà la delicata partita all'Olimpico con il Bologna. Dia partirà a breve per la Coppa d'Africa, non si può rischiare una ricaduta del Taty in un momento del genere.

Il forfait è invece quello a centrocampo di Cataldi, gli accertamenti di ieri hanno evidenziato una lesione di lieve entità al polpaccio. Potrebbe rimanere fuori per una ventina di giorni, ogni possibilità di recupero anticipato passerà per i test in campo durante il protocollo riabilitativo. Come nel secondo tempo con il Lecce toccherà a Vecino muoversi tra Guendouzi e Basic, ormai mezzali fisse. Belahyane l'opzione in panchina, per Dele-Bashiru sono ancora in corso le riflessioni sul reintegro in lista. L'infortunio di Cataldi potrebbe spingere la società al suo reinserimento, si vedrà nel giro di 24-48 ore.

Davanti intoccabili ora Isaksen e Zaccagni. Cancellieri è ancora out, dovrebbe recuperare per metà dicembre, forse qualche giorno prima. Aveva rimediato un brutto guaio muscolare nella trasferta di Bergamo. Dia rimane in pole per la maglia da centravanti, Noslin è l'altro che spera in una chance nel giro delle prossime 2-3 gare in programma. Ogni calcolo andrà fatto tenendo in considerazione pure il rientro di Castellanos. In difesa da valutare Gila, le sue condizioni non sembrano preoccupare. Patric, entrato al suo posto nel finale con il Lecce, e Provstgaard rimangono comunque in preallarme per la sua sostituzione a Milano.