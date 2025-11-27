Lazio Marines, primo stop in Coppa Italia U21: ma playoff blindati
Fine settimana intenso per i Marines Lazio, impegnati in due trasferte delicate tra Ferrara e Bologna. Arriva una sconfitta in Coppa Italia U21, la prima della stagione, e un successo pesantissimo degli U15 che rilancia le ambizioni biancocelesti nel girone.
COPPA ITALIA U21 — Sconfitta a Ferrara, ma il gruppo resta da vertice
Sabato sera, in un clima gelido e umido, è andato in scena a Ferrara il match clou della Coppa Italia U21: Aquile contro Marines, entrambe imbattute e in corsa per il primo posto nel ranking nazionale.
L’avvio dei biancocelesti è scintillante, con giocate di grande qualità firmate da Cinelli, Kone e Cacciola. Nonostante un dominio tecnico evidente, alcuni errori pesanti — tra cui un intercetto in red zone — impediscono ai Marines di prendere il largo.
Le Aquile, squadra esperta e abituata a vincere, sfruttano l’occasione: prima agganciano il pareggio, poi sorpassano e allungano nella ripresa, approfittando anche di un calo di lucidità dei laziali.
Il finale dice 43-25, ma la prestazione mostra ancora una volta il potenziale della squadra di Coach Heisey, già qualificata ai playoff. Ci sarà molto su cui lavorare, ma anche tante basi solide da cui ripartire in vista della fase decisiva.
U15 — Vittoria pesantissima a Bologna (14-6) e secondo posto nel mirino
Dopo la buona prova di Ancona, gli U15 di Coach Frisicaro tornano in campo a Bologna per una sfida fondamentale in ottica secondo posto. I Warriors si confermano avversari tosti, ma i giovani Marines rispondono subito presente.
Ancora una volta è il duo Martinez–Sawyer, compagni di classe e d’attacco, a trascinare la squadra segnando i due touchdown che valgono il vantaggio. La difesa, chiamata al riscatto dopo i 42 punti incassati contro i Dolphins, disputa una prova maiuscola concedendo solo un pick six sfortunato.
Il match si chiude 14-6: una vittoria preziosa, costruita con carattere, attenzione e un gruppo in costante crescita.
Prossimo appuntamento
Domenica 30 novembre si torna al Dabliu Eur: gli U15 cercano il riscatto e la vetta del girone nella sfida di ritorno contro i Dolphins Ancona.