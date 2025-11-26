Milan - Lazio, problemi per Allegri: il punto sulla rosa
Il Milan è in apprensione per Alexis Saelemaekers e Cristian Pulisic. Nel corso dell'allenamento odierno i due hanno accusato dei problemi fisici.
26.11.2025 19:15 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
Il tempio del calcio attende la Lazio di Maurizio Sarri, ma nel frattempo, il Milan è in apprensione per Alexis Saelemaekers e Cristian Pulisic. Nel corso dell'allenamento odierno, sia il belga che l'americano hanno accusato dei problemi fisici.
Nonostante qualche limite, i due rossoneri hanno comunque svolto gran parte della seduta in gruppo. Come sottolinea Sport Mediaset, Saelemaekers ha riportato un fastidio alla schiena, mentre per Pulisic si tratta di un leggero affaticamento muscolare.
Le condizioni dei due, però, non sembrano allarmare più di tanto Massimiliano Allegri in vista della sfida con la Lazio.