“Donne tra scienza, cultura e identità”, premio a Cristina Mezzaroma

Un premio prestigioso quello ricevuto dalla presidente della Fondazione S.S. Lazio Cristina Mezzaroma, insginita del Premio “Donne tra Scienza, Cultura e Identità”, presso la Sala della Regina Montecitorio (Piazza Monte Citorio 1) insieme a Federica Cappelletti, presidente della Serie A Femminile e a Erika Castellan.

Il premio è un riconoscimento per aver dimostrato, attraverso percorsi e talenti diversi, il valore autentico dell’impegno femminile nella società contemporanea. Un contributo che unisce visione, sensibilità e competenza, capace di generare impatto positivo, promuovere il benessere e ispirare un futuro più inclusivo e consapevole.

La premiazione si inserisce all’interno dell’evento “Benessere Femminile: tra Scienza, Cultura, Identità” durante il quale è stato presentato il libro “Il bello degli ormoni” (Mondadori), scritto dalla dottoressa Monica Germani, nutrizionista, e Chiara Amati, giornalista. Una guida per le donne a comprendere e gestire le fluttuazioni ormonali nelle diverse fasi della vita, dal ciclo alla menopausa. Attraverso spiegazioni chiare, esercizi, routine quotidiane e ricette, le autrici mostrano come piccoli gesti possano ristabilire equilibrio, energia e autostima. Nel corso dell'evento - organizzato da Aniss (Associazione italiana di nutrizione sport e stile di vita) e con la collaborazione di Maria Spena, Consigliere d'Amministrazione di Sport e Salute – sono intervenuti medici e esperti scientifici come il prof. Pino Capua, Giorgio Meneschincheri e la prof.ssa Adriana Bonifacino.

