Lazio, Isaksen sorprende la madre Mari: il bellissimo gesto

L'omaggio di Isaksen alla madre. Nell'ultima partita contro il Lecce, l'esterno della Lazio è sceso in campo con il nome di sua mamma 'Mari' sulla maglia. Il motivo è legato all'iniziativa della Lega Serie A per la giornata contro la violenza sulle donne, in cui ogni giocatore ha scelto la donna più importante della sua vita.

Il danese ha scelto proprio sua madre, facendo scrivere il suo nome sulla schiena. Ai microfoni di TV Midtvest ha spiegato il suo gesto. Di seguito le sue parole: "È stata un'esperienza fantastica avere il nome di mia madre sulla schiena, e lei era in tribuna. Non le ho detto niente, quindi l'ha scoperto solo durante la partita. È la donna che conta di più nella mia vita, quindi è stata una scelta facile".

Lei stessa ne è rimasta molto sorpresa, come ha anche spiegato: "Sono incredibilmente commossa che giochi con il mio nome sulla schiena. È un enorme privilegio poter essere ancora una parte così importante della vita di Gustav. Ne sono molto felice".