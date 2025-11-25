Lazio, altri problemi per Sarri: si ferma anche Cataldi
Non arrivano buone notizie su Cataldi. Contro il Lecce era uscito all’intervallo per un problema al polpaccio: potrebbe non essersi fermato in tempo, i primi accertamenti avrebbero riportato una lesione di basso grado.
Non avrebbe comunque giocato alla prossima giornata contro il Milan, ma ora rischia seriamente di fermarsi per più tempo se lo stiramento venisse confermato. Altri problemi per Sarri quindi, che a centrocampo si trova già senza Rovella (operato per la pubalgia, tornerà nel 2026) e con Dele-Bashiru fuori lista e in attesa della convocazione della Nigeria per la Coppa d’Africa.
Il favorito per sostituire Cataldi a San Siro nel ruolo di play è Vecino, che proprio contro il Lecce aveva preso il suo posto all’inizio del secondo tempo.