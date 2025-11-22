FORMELLO - Lazio, Dia ci riprova. Dele resta fuori lista

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Dele-Bashiru non è stato reintegrato, il nigeriano tornerà a disposizione soltanto a gennaio una volta terminata la Coppa d’Africa. In quel momento sarà possibile cambiare liberamente i nominativi per le gare di campionato. Non verrà utilizzato il secondo switch visto che il centrocampista partirà a inizio dicembre in caso di convocazione della Nazionale. Fino a poche ore fa la Lazio aveva deciso per il suo reinserimento al posto di Rovella, operato per la pubalgia e quindi out pure lui fino a gennaio.

Per domani il dubbio maggiore è quello sul secondo terzino. Marusic giocherà a destra o sinistra a seconda della scelta tra Tavares e Lazzari. Il portoghese ha smaltito l’infortunio al polpaccio, è in leggero vantaggio sull’ex Spal e su Pellegrini, un po’ più staccato. Al centro sicuramente la coppia con Gila e Romagnoli. Nessuna modifica a centrocampo e in attacco rispetto alla formazione vista contro l’Inter.

Guendouzi e Basic si muoveranno ai lati di Cataldi. Isaksen e Zaccagni gli esterni offensivi con Dia centravanti. Il senegalese, nonostante la sosta vissuta lontano da Formello, viaggia verso la conferma. Prova a sbloccarsi, l'unico gol l'ha segnato all'Olimpico contro il Verona. Pedro e Noslin si tengono pronti dalla panchina. Castellanos non ha recuperato in tempo, Cancellieri è l’altro lungodegente.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Patric, Provstgaard, Pellegrini, Vecino, Belahyane, Pedro, Noslin. All.: Sarri.