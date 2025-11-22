Sarri e la bestia nera Lecce: solo una vittoria con la Lazio
In otto confronti in carriera, Sarri ha battuto il Lecce appena due volte (con Lazio e Juventus), poi due pareggi e quattro sconfitte
22.11.2025 09:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
Per Maurizio Sarri il Lecce è da sempre una vera e propria bestia nera. In carriera il tecnico toscano ha affrontato i salentini otto volte, ma il bilancio pende nettamente dalla parte giallorossa: appena due vittorie, due pareggi e ben quattro sconfitte.
Anche alla guida della Lazio il trend non è cambiato granché. Contro il Lecce sono arrivati quattro confronti: uno solo vinto (l’1-0 del 14 gennaio 2024 all’Olimpico) a fronte di due ko pesanti in Puglia, entrambi per 2-1 (il 4 gennaio 2023 e il 20 agosto 2023). L’unico altro risultato positivo è il 2-2 casalingo del 12 maggio 2023.
Numeri che confermano come il Lecce, al di là dei valori tecnici e delle stagioni, resti uno degli avversari più ostici nella storia professionale di Sarri.
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.