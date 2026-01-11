Lazio, Sarri e la classifica: "Ho rammarico per tante situazioni"
La Lazio torna a conquistare i tre punti e lo fa battendo di misura il Verona. Un successo che permette ai biancocelesti di muovere la classifica che ora vede gli uomini di Sarri all'8°posto.
Proprio sulla classifica ecco le parole del tecnico in conferenza stampa: "Ho molto rammarico per tante situazioni che ho visto in questa stagione. Lasciamo stare poi gli arbitraggi che secondo me ci sono costati tantissimo, come il mercato chiuso che secondo me ci è costato qualcosa. Ci sono tante situazioni che ci hanno tolto dei punti".
"Tutto quello che ci poteva accadere ci è successo".
