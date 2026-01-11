Lazio, Sarri: "Più cross per Ratkov? Non eravamo costruiti per questo..."
Nella conferenza stampa post Verona - Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri si è soffermato sulla prestazione di Petar Ratkov, il nuovo centravanti arrivato dal Salisburgo che ha esordito con la maglia biancoceleste.
In particolare si è espresso sul modo di giocare della squadra per servire il serbo. Di seguito le sue parole.
"Più cross per Ratkov? Non eravamo costruiti per questo. Cambiare il cervello agli altri dieci diventa difficile (ride, ndr.). Vediamo, prendiamo un po' di tempo per capirli a fondo e poi vediamo".
