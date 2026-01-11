Lazio, Sarri a Sky: "Felice per la nostra gente. Spero che la società..."

Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara vinta dalla Lazio sul campo del Verona. Queste le sue parole:

“Significato della vittoria? Non so se hai visto la curva della Lazio prima della partita. Dare una soddisfazione a quella gente è tanta roba. La gara era importante forse più per loro che per noi e la squadra ha fatto una buona gara, perché da dietro siamo usciti sempre bene. Purtroppo facciamo fatica a trasformare in situazioni pericolose tutto il volume di gioco che facciamo. Oggi è andata bene, noi facevamo la gara e loro ripartivano in contropiede, cosa in cui sono molto bravi. Questa è una squadra che a volte ha fatto brutte sconfitte in casa ma anche di buon livello. Non era semplice”.

“Taylor e Ratkov? A livello di caratteristiche e di presenze fatte Taylor potrebbe fare più velocemente. Petar è un ragazzo che viene da esperienze diverse, leggermente più giovane e potrebbe fare più fatica. Mi auguro di no, ma bisogna metterlo in preventivo”.

“Per noi è una stagione difficile fin dall’inizio col blocco del mercato e infortuni a catena. Stiamo cercando di creare una base, sperando che poi la società ci faccia due o tre inserimenti estivi decisivi per fare un salto di qualità. La sensazione è che con questo gruppo una base di 7 o 8 giocatori di livello penso di farla. Questo è un anno così, non ci siamo posti obiettivi se non questo, ma anche la società è d’accordo”.