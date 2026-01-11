Lazio, troppi torti arbitrali quest'anno: il pensiero di Rovella
11.01.2026 22:35 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo la vittoria contro il Verona, il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella è intervenuto in conferenza stampa. Tra i tanti temi toccati, il numero 6 biancoeceleste si è soffermato sui tanti episodi arbitrali che hanno penalizzato la squadra di Sarri in questa prima parte di stagione.
Di seguito il suo pensiero.
"Ci sono stati tanti errori arbitrali ed è giusto dirlo, però anche gli arbitri sbagliano. Noi dobbiamo essere più forti, creare una mentalità vincente e andare oltre gli errori. Questa è l'unica cosa che possiamo fare".
