Lazio, Sarri e l'assenza di Zaccagni: "Quando non c'è per noi è un problema"
11.01.2026 22:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Torna a vincere la Lazio grazie allo 0-1 inflitto al Verona con il cross di Lazzari deviato in porta da Nelsson. Una prestazione positiva da parte dei biancocelesti che hanno comunque patito le assenze di Basic e Zaccagni.
Proprio del capitano ha così parlato il tecnico Sarri in conferenza stampa: "Zaccagni? Si parla di un giocatore di grande qualità e quando è assente è un problema per noi, come per quindi squadre su venti di Serie A".
"Poi ce ne sono quattro o cinque che si possono permettere in panchina gente della stessa qualità; noi al momento non siamo fra quelle".
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide