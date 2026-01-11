Verona - Lazio | Contatto Provedel - Valentini, Marelli: "Era rigore, ma..."

La Lazio vince di misura al Bentegodi, uno 0-1 che vale tantissimo ma anche oggi si è rischiata la polemica. Per fortuna, l'episodio è chiaro e ha messo d'accordo tutti.

Nei minuti finali del match tra Verona e Lazio, c'è un contatto in area di rigore tra Valentini e Provedel. L'azione termina e il Var entra in azione. La decisione di Guida rimane, niente rigore.

Nel post partita l'ex arbitro Luca Marelli ha spiegato il motivo ai microfoni di Dazn:

"Il contatto era da calcio di rigore, c'è contatto tra Valentini e il pugno di Provedel ma dopo aver visto le immagini ci siamo resi conto che Valentini è in fuorigioco di circa un metro, motivo per cui non si può parlare di calcio di rigore dubbio, in sala Var avranno visto che Valentini partiva da una posizione di chiaro fuorigioco".