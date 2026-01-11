Calciomercato Lazio | Brentford, prima offerta per Cancellieri: i dettagli
La Lazio torna a vincere battendo di misura il Verona ma in casa biancoceleste si continua a lavorare sul mercato in entrata così come quello in uscita. Come riportato già dalla nostra redazione il Brentford si sarebbe messo sulle tracce di Matteo Cancellieri e vorrebbe portarlo in Premier già a gennaio.
La società era in attesa di una prima offerta da parte del club che, secondo quanto riportato da Nicolò Schira, sarebbe arrivata sulla base di 13 milioni + 2 di bonus.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione la Lazio vorrebbe un’offerta più alta, 15 milioni come base fissa più bonus, per lasciar partire il classe 2002. Tanto dipenderà anche dalla volontà o meno del calciatore di partire.
