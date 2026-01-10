Calciomercato Lazio | Il Brentford insiste per Cancellieri: le ultime

Il club inglese ha messo nel mirino il numero 22 biancoceleste ed è pronto a muovere i primi passi per portarlo in Premier League...

CALCIOMERCATO LAZIO - Matteo Cancellieri piace in Premier League. Dopo le prime voci emerse ieri, oggi calciomercato.it ha avvicinato ancora di più il giocatore al Brentford. Le buone prestazioni dell'esterno di Sarri hanno attirato il club inglese pronto a seguire da vicino il calciatore. Un emissario dei britannici ha visionato il calciatore nella gara contro la Fiorentina ed è pronto a fare lo stesso contro il Verona.

La Lazio aspetta una mossa ufficiale che, come raccolto dalla nostra redazione, ancora non è arrivata. Il giocatore piace molto al Brentford che vorrebbe portarlo in Premier League già a gennaio. La società biancoceleste crede in Cancellieri, ma davanti a un'offerta importante potrebbe anche scegliere di cederlo. I prezzi in Inghilterra sono storicamente più alti e per l'ex Parma potrebbero servire tra i 20 e i 25 milioni per strapparlo alla Lazio in una trattativa tutta ancora da intavolare. Nei mesi scorsi c'era stato un primo incontro con l'entourage del giocatore per iniziare a discutere il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2027. Le tante operazioni in entrata e in uscita e le urgenze dei calciatori in scadenza, come Basic e Marusic, hanno fatto slittare qualsiasi discorso anche se la dirigenza crede in lui.

Normale che davanti a una proposta così ricca e alla possibilità di giocare in Premier, le carte in tavola cambierebbero e il calciatore potrebbe fare i bagagli e lasciare Formello. Non rimane che attendere le mosse del Brentford che però è forte sul calciatore. I prossimi giorni potranno segnare una svolta in un senso o nell'altro.

