Lazio, Ratkov dopo l’esordio: “Prima partita, prima vittoria” - FT
11.01.2026 22:36 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Pronti via, alla prima gara disponibile anche Petar Ratkov ha fatto il suo esordio in biancoceleste.
35 minuti in campo per il serbo e anche una buona occasione nel finale non sfruttata da Cancellieri. Alla fine del match l’attaccante ha così commentato l’esordio sui social: “Prima partita, prima vittoria. Orgoglioso del mio esordio con la Lazio”.
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide