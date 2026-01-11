Lazio, Ratkov dopo l’esordio: “Prima partita, prima vittoria” - FT

11.01.2026 di Jessica Reatini
Pronti via, alla prima gara disponibile anche Petar Ratkov ha fatto il suo esordio in biancoceleste. 

35 minuti in campo per il serbo e anche una buona occasione nel finale non sfruttata da Cancellieri. Alla fine del match l’attaccante ha così commentato l’esordio sui social: “Prima partita, prima vittoria. Orgoglioso del mio esordio con la Lazio”. 

