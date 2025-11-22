Lazio, problema rinnovi: il punto tra cedibili e irrequieti
RASSEGNA STAMPA - Il tema centrale del mercato in casa Lazio non riguarda solo le entrate, ma anche i rinnovi. Alcuni sono in partenza, su altri Sarri ha posto il veto. Ma alcuni di questi sono scontenti.
I nuovi sono ai margini: Tavares, Dele-Bashiru, Belahyane e Noslin sono nella lista dei cedibili, ma a loro va bene cambiare aria. Come riporta il Corriere dello Sport, per altri la situazione è più complicata.
C'è Romagnoli che attende un rinnovo promesso da due anni; Gila ha il contratto in scadenza nel 2027 a una cifra inferiore al milione di euro annuo (uno dei più bassi della rosa), la scadenza del contratto si avvicina e il giocatore potrebbe puntare a svincolarsi a parametro zero, a meno che la Lazio non decida di accettare offerte inferiori al suo reale valore.
Poi c'è il caso terzini, con Marusic e Hysaj in scadenza a giugno. La partenza del secondo andrebbe ad alleggerire le casse della Lazio visto il suo stipendio elevato; mentre il secondo è un titolare fisso e andrebbe rinnovato.