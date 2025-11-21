Fiorentina, Fagioli sempre più ai margini: il parere di Bonanni

Nicolò Fagioli non sta vivendo un buon momento alla Fiorentina e, in un'intervista a TMW, Bonanni ha detto la sua sull'argomento



La Fiorentina è in piena crisi: ultima in classifica e ancora a caccia della prima vittoria in Serie A. Per cercare di uscire dal tunnel, la società ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra a Vanoli che farà il suo debutto al Franchi sabato contro la Juventus.

L'arrivo dell'ex allenatore del Torino potrebbe apportare dei cambiamenti all'interno dello spogliatoio ma, secondo Bonanni, non per Fagioli. Il centrocampista sta vivendo un periodo difficile, non è riuscito a avere lo spazio che desiderava e non è detto che la situazione possa cambiare con l'arrivo del nuovo tecnico. L'ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TMW, ha spiegato così il suo punto di vista sulla questione: "Il problema è nella sua testa e ora si trova in una situazione molto difficile. Non so come la possa aggiustare e francamente, non conoscendo la sua personalità, posso solo dire che sta vivendo una frustrazione tale da non permettergli di fare quello che sa fare meglio. Gli auguro che fuori dal campo possa trovare un equilibrio che possa permettergli di tornare ai suoi livelli".

Intanto, il profilo dell'ex bianconero è stato accostato alla Lazio in vista della finestra invernale di mercato che si aprirà a gennaio. Il classe 2001 sarebbe molto apprezzato da Sarri e non si opporrebbe all'idea di un trasferimento.

