Mondiale | Italia, quando e dove vedere il sorteggio dei playoff
L'Italia dovrà ancora disputare i playoff per andare al Mondiale. Come successo nel 2017 e 2022, con due eliminazioni, gli azzurri giocheranno a marzo le gare decisive per raggiungere l'America quest'estate.
16.11.2025 22:40 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il sorteggio della semifinale andrà in scena giovedì 20 novembre alle ore 13 e si potrà seguire sia su Rai Sport (canale numero 58 del digitale terrestre) e su Sky Sport 24 (canale 200).
La squadra di Gattusso giocherà sicuramente la prima partita in casa; il luogo dell'eventuale finale, invece, sarà deciso durante il sorteggio.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.