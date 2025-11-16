Lazio, il Portogallo va al Mondiale: Nuno Tavares spera - FOTO
16.11.2025 22:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il Portogallo ci sarà. La squadra di Martinez ha ottenuto la qualificazione diretta al prossimo Mondiale, che si disputerà quest'estate in America. Sul profilo Instagram la Nazionale ha festeggiato il risultato con una grafica speciale e la descrizione: "Mondiali, arriviamo!".
Nel post si vede anche il terzino della Lazio Nuno Tavares. Da un anno a questa parte, infatti, il numero 17 biancoceleste è stato spesso convocato dal proprio ct.
Non ha fatto parte della rosa di questa sosta per le nazionali solo perché infortunato. Ora spera di andare al Mondiale tra qualche mese, ma la convocazione passerà soprattutto dalle sue prestazioni con la maglia Lazio.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.