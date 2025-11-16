WOMEN | Roma - Lazio, due espulsioni nel finale: cos'è successo
Finale tesissimo nel derby della Capitale della Serie A femminile. Proprio a fine partita, dopo la vittoria della Roma Women contro la Lazio, è successo di tutto tra le due panchine.
16.11.2025 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Per questo sono stati espulsi Leonardo Montesano, il vice allenatore giallorosso, e il tecnico biancoceleste Gianluca Grassadonia.
Si attende il comunicato del Giudice Sportivo per capire quanto successo e le giornate di squalifica per entrambi. Sicuramente salteranno la prossima gara.
