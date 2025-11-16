Lazio, le uscite bloccano nuovi colpi: tutti i nomi in ballo
RASSEGNA STAMPA - Nel summit avuto con la società, Sarri è riuscito a strappare un'intesa sui movimenti da fare a gennaio. Sono tre i rinforzi previsti per la prossima sessione di mercato, a fronte di altrettante cessioni, ai quali potrebbero aggiungersi nuovi nomi in caso di ulteriori uscite.
Come riporta Il Messaggero, l'arrivo di uno tra Martìn del Genoa e Kike Salas, jolly difensivo del Siviglia, dipende dal futuro di Nuno Tavares, per il quale si ascolteranno eventuali offerte. A centrocampo, oltre al solito Ilic, piace il giovane Mainoo del Manchester United, ma l'assenza di interessamenti per Belahyane e Dele-Bashiru rischia di bloccare ognin tentativo di approccio.
In attacco, infine, Sarri sogna l'arrivo di Mikel Oyarzabal, ma, oltre a dover piazzare Noslin, la Lazio sarebbe costretta a cedere una pedina importante della rosa. Il principale indiziato sarebbe Castellanos, valutato 30 milioni, ma per uscite del genere sarebbe necessario un ulteriore incontro tra il tecnico, Fabiani e Lotito.