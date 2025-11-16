Lazio | Isaksen deluso dalla Danimarca: lo sfogo dopo il pareggio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Poteva essere uno dei pochi danesi ad essere soddisfatto della propria prestazione, ma Gustav Isaksen era comunque comprensibilmente molto deluso quando, dopo il pareggio per 2-2 contro la Bielorussia, ha analizzato la gara ai microfoni dei cronisti presenti. Le sue parole sono state riportate da Tipsbladet.dk:

“Cosa è andato storto? I 10 minuti del secondo tempo sono stati davvero deludenti e davvero sorprendenti, credo”, ha esordito Gustav Isaksen, che ha poi criticato l'atteggiamento dei danesi: "Penso che ci siamo persi un po' là davanti. Me compreso. Non credo che comunichiamo e ci aiutiamo a vicenda. Quando hanno segnato l'1-1, non siamo riusciti a... Avevamo concordato prima della partita che avrebbero potuto segnare, ma che dovevamo stare calmi e sapere che avremmo segnato di nuovo. È lì che perdiamo la concentrazione e iniziamo a stressarci, e loro ne approfittano. Se non restiamo uniti in campo, possiamo perdere contro qualsiasi squadra, ed è quello che è successo oggi".

Oggi hai anche risparmiato alcuni giocatori: avete sottovalutato la Bielorussia?

"No, assolutamente no. Non posso esprimermi sul perché gli altri non abbiano giocato, ma c'era un buon motivo. Spetta al CT decidere e, con la squadra che avevamo oggi, avremmo dovuto batterli. Avremmo dovuto dare seguito al gol dell'1-0 che abbiamo segnato e segnare altri due o tre gol nel primo tempo. Quando il punteggio è ancora 1-0, loro restano sempre in partita e possono continuare a guadagnare tempo e giocare come hanno fatto. E lo sfruttano alla perfezione".

Isaksen è stato infine chiesto come la Danimarca riuscirà a risollevarsi prima dell'importantissima partita di martedì in trasferta contro la Scozia, dove non ci si può permettere di perdere: "Oggi abbiamo commesso un errore madornale, ma non lo rifaremo due volte, ha concluso il terzino destro".