FORMELLO - Lazio, riposo e si riparte: Sarri punta il Lecce

Ecco tutte le ultime notizie dal Centro Sportivo di Formello riguardo la Lazio di Sarri, che sta preparando la prossima gara contro il Lecce al rientro dalla sosta per le nazionali.

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Settimana in archivio. Questa mattina si è consumato l'ultimo allenamento: ora alla Lazio spettano due giorni di riposo prima di tornare in campo. La ripresa, infatti, è fissata per martedì. Probabilmente Sarri ritroverà subito Zaccagni e Hysaj, che giocheranno domani la loro ultima partita di questa sosta. Gli ultimi a rientrare invece saranno Mandas, Dia e Isaksen.

Quantomeno però il tecnico biancoceleste ha già ritrovato in gruppo Dele-Bashiru, fermo dal derby di fine settembre. Al momento è fuori lista e non arrivano segnali di reintegro, più avanti saranno fatte nuove valutazioni considerando anche il mercato e la Coppa d'Africa. Solo dopo i controlli finali si rivedranno con la squadra anche Castellanos e Nuno Tavares, probabilmente già a partire da martedì.

Per rivedere Cancellieri ci vorrà ancora un po' di tempo, sicuramente domenica prossima sarà assente. C'è attesa invece per capire le reali condizioni di Rovella, ancora alle prese con la pubalgia dopo quasi due mesi di terapia conservativa.