WOMEN | Roma - Lazio, Piemonte vuole la rivincita: le parole a LSC

Martina Piemonte, attaccante della Lazio Women, è intervenuta ai microfoni ufficiali del club per presentare la gara con la Roma valida per la sesta giornata di Serie A Femminile. La biancoceleste ha raccontato le sensazioni alla vigilia, personali e dello spogliatoio, sottolineando quanto ci sia voglia da parte del gruppo di riscattare la sconfitta subita in Women's Cup che è valsa l'eliminazione dalla competizione.

Le sue parole: "Sicuramente domenica è stata una partita bella a livello di squadra, fino all’ultimo ci abbiamo creduto tutte. Per un attaccante è un po’ più difficile, ma con una squadra che gioca come abbiamo fatto noi sicuramente devo stare attenta anche all’ultimo secondo e portare la squadra a vincere. Questo è il mio lavoro, come le altre hanno fatto benissimo e io per fortuna ho fatto il mio. “Che attenzione servirà domenica? Come il mister in ogni partita, la stiamo preparando al meglio sotto ogni punto di vista. Il mister è molto cinico, attento su ogni dettaglio. Sarà una partita tosta, anche lì fino all’ultimo dovremo stare in gara e spero che riusciremo a portare avanti il lavoro che stiamo facendo come contro il Napoli”.

“Derby in Women’s Cup? Quella partita ci ha segnato, è stato un brutto scivolone e come ogni volta bisogna rialzarsi più forti di prima. Lo stiamo dimostrando, è successo anche contro il Milan ma ci siamo rialzate. Dobbiamo avere continuità, dobbiamo farlo perché siamo la Lazio e rispetto all’anno scorso abbiamo una nostra identità e dobbiamo portarlo avanti. Sicuramente una rivincita a livello nostro, di orgoglio. Metteremo tutto quello che abbiamo per portarla a casa”.

“Che emozioni provo? È bellissimo giocare il derby Roma - Lazio, è emozionante. Già solo sentire “Roma - Lazio” ti dice tutto. Da parte mia come sempre sono a mille, non vedo l’ora di giocarlo però stavolta portandolo a casa. Gol? Devo solo dire grazie alla squadra e al mister e a tutto il lavoro dello scorso anno. Rientrando dall’Inghilterra ho un po’ accusato il rientro. Adesso mi sento più sicura e mi sento a casa con la squadra e col mister. Come dico ogni anno, do il massimo a ogni partita e poi i risultati si vedono alla fine”.

