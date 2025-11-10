WOMEN | Serie A, Roma - Lazio: quando e dove seguire il derby
La vittoria, conquistata in extremis, contro il Napoli è ormai in archivio, la Lazio Women è pronta a vivere la settimana più calda della stagione. Domenica 16 novembre, alle 15:30, presso lo Stadio "Tre Fontane" andrà in scena il derby della Capitale, valido per la sesta giornata di Serie A Femminile.
Le biancocelesti hanno ritrovato fiducia dopo il successo ottentuto in casa contro le azzurre, fondamentale per presentarsi al derby con più consapevolezze. La sconfitta incassata in Women's Cup ancora brucia, le ragazze di Grassadonia scenderanno in campo con la voglia di rivalsa e con l'obiettivo di portarsi a casa altri tre punti preziosi per la classifica. 3 come i passi che le separano dalla vetta attualmente occupata dalle giallorosse a quota 12.
La sfida sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport, ma potrà essere seguita anche su Dazn. Inoltre, sarà possibile vederla in streaming live e on demand accedendo tramite sito o app su Dazn e RaiPlay.
