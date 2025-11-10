WOMEN | Roma - Lazio, al via la vendita dei tagliandi: le info

Al via la vendita dei tagliandi per il derby Roma - Lazio Women, in programma domenica e valido per la sesta giornata di Serie A Femminile
L'A.S. Roma ci comunica che dalle ore 16:00 di oggi lunedi 10 novembre, saranno messi in vendita i biglietti per il derby Roma-Lazio Women in programma domenica 16 novembre alle 15.30 al Tre Fontane.

Sarà possibile acquistare i biglietti nella seguente modalità:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Capienza del settore Ospiti – Tribuna Ovest Settore 9: 288 posti

Prezzo unico 10 €

L’ingresso designato per il settore ospiti è il numero 3, da Viale del Pattinaggio.

Parcheggio riservato nello stesso viale sotto il cavalcavia, davanti all’ingresso ospiti.

