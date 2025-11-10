WOMEN | Roma - Lazio, al via la vendita dei tagliandi: le info
Al via la vendita dei tagliandi per il derby Roma - Lazio Women, in programma domenica e valido per la sesta giornata di Serie A Femminile
10.11.2025 18:25
L'A.S. Roma ci comunica che dalle ore 16:00 di oggi lunedi 10 novembre, saranno messi in vendita i biglietti per il derby Roma-Lazio Women in programma domenica 16 novembre alle 15.30 al Tre Fontane.
Sarà possibile acquistare i biglietti nella seguente modalità:
ON-LINE tramite il circuito Vivaticket
Capienza del settore Ospiti – Tribuna Ovest Settore 9: 288 posti
Prezzo unico 10 €
L’ingresso designato per il settore ospiti è il numero 3, da Viale del Pattinaggio.
Parcheggio riservato nello stesso viale sotto il cavalcavia, davanti all’ingresso ospiti.
