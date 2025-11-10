Santini non ha dubbi sull'Inter: le sue parole dopo la Lazio
10.11.2025 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto il giornalista Fabio Santini che ha parlato della prestazione dell'Inter a San Siro contro la Lazio. I nerazzurri hanno vinto grazie ai gol di Lautaro Martinez nel primo tempo e Bonny nel secondo.
Di seguito le sue parole: "La Lazio ha giocato piuttosto bene, ma l'Inter gioca male con le piccole perché si sente superiore, mentre con le grandi tira fuori quello che è. Chivu è un bell'allenatore".
"Ho visto gli andamenti delle squadre in Europa e vedo che la figura del centravanti segna meno, perché manca il regista classico che piazza la palla davanti, ma l'Inter ce l'ha ed è Calhanoglu".