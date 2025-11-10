Santini non ha dubbi sull'Inter: le sue parole dopo la Lazio

10.11.2025 16:30 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Santini non ha dubbi sull'Inter: le sue parole dopo la Lazio

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto il giornalista Fabio Santini che ha parlato della prestazione dell'Inter a San Siro contro la Lazio. I nerazzurri hanno vinto grazie ai gol di Lautaro Martinez nel primo tempo e Bonny nel secondo. 

Di seguito le sue parole: "La Lazio ha giocato piuttosto bene, ma l'Inter gioca male con le piccole perché si sente superiore, mentre con le grandi tira fuori quello che è. Chivu è un bell'allenatore".

"Ho visto gli andamenti delle squadre in Europa e vedo che la figura del centravanti segna meno, perché manca il regista classico che piazza la palla davanti, ma l'Inter ce l'ha ed è Calhanoglu". 