Lazio, nessun crollo contro l'Inter: l'analisi di De Grandis

Stefano De Grandis, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha commentato la prestazione della Lazio contro l'Inter, nella partita persa per 2-0 a San Siro dai biancocelesti. Il giornalista di Sky Sport si è concentrato anche su Maurizio Sarri e sulle caratteristiche di Matteo Guendouzi.

INTER-LAZIO - "La Lazio non ha avuto un crollo contro l’Inter, la prestazione è stata dignitosa. Dopo la pubalgia Zaccagni ha dimostrato di essere tornato a buoni livelli".

SARRI - "Su Sarri c’è chi lo difende e chi lo critica. C’è qualcosa che mi rende perplesso nella gestione, ma allo stesso tempo come si fa a dire che Sarri è il peggiore quando c’è stato un Pioli che con la Fiorentina non è riuscito a vincere una partita in campionato? Io preferisco sempre affidarmi all’analisi dei dati invece che all’umore. L’Inter ha una media di 7 tiri in porta a partita, la Lazio ne ha concessi solo tre. Sono critico con Sarri nella gestione di Noslin, la trovo irrazionale. Può non piacere, ma se non lo fai giocare lo fai sentire l’ultima ruota del carro. In questo momento è meglio di Dia, corre e pressa, un occasione la può avere".

GUENDOUZI - "Ho sempre pensato che Guendouzi fosse una mezz’ala coast to coast ma devo rivedere il giudizio, è caotico. L’anno scorso davanti alla difesa ha fatto bene, come mezz’ala non ha una grandissima qualità, non ha la forza di un Rabiot per potersi inserire secondo me".