Formula 1 | Ferrari, alta tensione: Elkann contro Leclerc e Hamilton!
10.11.2025 15:28 di Mirko Borghesi Twitter: @BorghesiMirko
Alta tensione in Ferrari dopo lo 0 nel Gran Premio del Brasile. Tutto ci si poteva aspettare tranne una prestazione così negativa nell'ambito del Campionato del Mondo di Formula 1 2025. Alla Ferrari però non è finito tutto a Interlagos. L'alta tensione si è protratta e nelle ultime ore arrivano notizie di un episodio ad alta tensione, con Elkann contro i piloti, Leclerc e Hamilton. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI, HAMILTON E LECLERC VS ELKANN <<<