Lazio, Sarri vuole un attaccante: Giordano consiglia due nomi

Sarri ha pubblicamente espresso la necessità di rinforzare la rosa con un attaccante d'area di rigore e Bruno Giordano ha due nomi perfetti per lui

La Lazio perde contro l'Inter per 2-0 a San Siro, in una partita in cui il gap tecnico a cui faceva riferimento Maurizio Sarri si è fatto davvero evidente. I nerazzurri si portano a casa tre punti meritati, contro una Lazio che crea nel finale anche due palle gol, ma fatica terribilmente a rendersi pericolosa con i propri attaccanti. "Noi ora un attaccante da area di rigore non lo abbiamo, hanno altre caratteristiche. L’unico può essere il Taty, gli altri interpretano tutti il ruolo diversamente. In questo momento qualcosa dentro l’area stiamo pagando, anche se abbiamo avuto due palle gol, e non è facile".

SARRI VUOLE UN ATTACCANTE - Ha scelto queste parole Sarri per esprimersi a Dazn sul tema centravanti, prima di chiederne uno da 40 gol a stagione con una battuta in conferenza stampa. Una battuta che fa sorridere, ma anche colma di verità. La Lazio a gennaio - Sarri attende l'ufficialità sul mercato aperto, ancora non arrivata - dovrà prendere un attaccante capace di finalizzare le palle che capitano in area di rigore. A tal proposito, intervenendo ai microfoni di Radio Laziale dopo il triplice fischio, si è espresso l'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano che, commentando il tema, ha fatto due nomi-tipo.

LE PAROLE DI GIORDANO - "Questa squadra ha un problema negli ultimi 30 metri, manca un punto di riferimento. Noslin si è dannato l'anima, ma si vede che non è un punto di riferimento. Sarri ha bisogno qualcuno che abbia peso come Scamacca e Pinamonti. Ci sono giocatori bravi, ma non sono punte che servono alla Lazio".

