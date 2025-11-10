Lazio, Sarri critica Manganiello: la posizione della società
La Lazio con una nota sul proprio sito ufficiale ha precisato la propria posizione sulle dichiarazioni di Maurizio Sarri, al termine della gara persa per 2-0 contro l'Inter a San Siro, in merito all'arbitraggio di Gianluca Manganiello, criticato dal tecnico toscano che, però, allo stesso tempo, non lo ha indicato come responsabile del risultato finale.
IL COMUNICATO DELLA LAZIO - "La S.S. Lazio, in riferimento alle dichiarazioni rese dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara di campionato, precisa che – come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito – il lavoro dell’arbitro non ha in alcun modo influenzato l’andamento della partita né il risultato finale.
Le considerazioni espresse a caldo vanno lette nel contesto immediatamente successivo alla gara, dopo momenti di comprensibile tensione sportiva.In un periodo di grande cambio generazionale all’interno della classe arbitrale, è fondamentale che questo processo venga accompagnato e sostenuto con equilibrio, valorizzando la formazione e la crescita dei giovani arbitri.
Nella mattinata di oggi, il confronto organizzato da FIGC e Lega Serie A rappresenterà l’occasione più opportuna per esaminare con serenità quanto stiamo vivendo, in un momento di confronto e riflessione che coinvolge tutto il movimento calcistico, con l’obiettivo comune di far crescere ulteriormente il livello del nostro calcio e di tutte le sue componenti".