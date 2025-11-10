Lazio, Dia sempre più in crisi: le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - Le critiche ricevute da Boulaye Dia per le ultime prestazioni non trovano tregua dopo la partita persa dalla Lazio contro l'Inter a San Siro. Ancora una volta l'attaccante senegalese fatica a ritagliarsi un ruolo centrale nel gioco della sua squadra.
Spesso in difficoltà a causa della stretta marcatura di Francesco Acerbi, esperto nell'uomo contro uomo, l'attaccante senegalese non riesce mai a essere pericoloso dalle parti Sommer, non accompagnando la manovra e in difficoltà nel giocare con i compagni.
La sua prestazione si rispecchia anche nelle pagelle dei quotidiani, dove fioccano insufficienze per uno dei pochi giocatori biancocelesti che sta faticando notevolmente nel trovare continuità.
CORRIERE DELLO SPORT - Dia 5;
GAZZETTA DELLO SPORT - Dia 5;
TUTTOSPORT - Dia 5;
IL MESSAGGERO -Dia 5;
IL TEMPO - Dia 5;
