Lazio, Dia sempre più in crisi: le pagelle dei quotidiani

Boulaye Dia continua a faticare, a San Siro contro l'Inter l'attaccante della Lazio mette in mostra un'altra prestazione negativa evidenziata dai quotidiani
10.11.2025 14:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Dia sempre più in crisi: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Le critiche ricevute da Boulaye Dia per le ultime prestazioni non trovano tregua dopo la partita persa dalla Lazio contro l'Inter a San Siro. Ancora una volta l'attaccante senegalese fatica a ritagliarsi un ruolo centrale nel gioco della sua squadra. 

Spesso in difficoltà a causa della stretta marcatura di Francesco Acerbi, esperto nell'uomo contro uomo, l'attaccante senegalese non riesce mai a essere pericoloso dalle parti Sommer, non accompagnando la manovra e in difficoltà nel giocare con i compagni. 

La sua prestazione si rispecchia anche nelle pagelle dei quotidiani, dove fioccano insufficienze per uno dei pochi giocatori biancocelesti che sta faticando notevolmente nel trovare continuità.

CORRIERE DELLO SPORT - Dia 5;

GAZZETTA DELLO SPORT - Dia 5;

TUTTOSPORT - Dia 5;

IL MESSAGGERO -Dia 5;

IL TEMPO - Dia 5;

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.