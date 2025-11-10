Lazio, Zaccagni alza l'asticella: le sue pagelle dopo l'Inter
RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni dopo Cagliari ha alzato la propria asticella. La rete contro i sardi gli ha permesso di ritrovare fiducia e consapevolezza dei propri mezzi ed è da lì che nasce la buona prestazione contro l'Inter di ieri sera.
A San Siiro, nella partita persa per 2-0 contro la squadra di Cristian Chivu, il capitano della Lazio è uno dei pochi che si dimostra al pari degli avversari: tra sgroppate sulla fascia e buone giocate tecniche che mettono in sofferenza i difendenti avversari, spesso costretti al fallo per fermarlo.
La sua prova si rivela di spessore, al punto che anche i quotidiani nazionali - sportivi e non - lo premiano con voti ben al di sopra della semplice sufficienza, elogiandone la prestazione.
CORRIERE DELLO SPORT - Zaccagni 6,5;
GAZZETTA DELLO SPORT - Zaccagni 6,5;
TUTTOSPORT -Zaccagni 6.5
IL MESSAGGERO - Zaccagni 7;
IL TEMPO -Zaccagni 6.5;
