Mattia Zaccagni strappa ottimi voti nelle pagelle dei quotidiani, dopo la sua buona prova nella partita persa dalla Lazio contro l'Inter
10.11.2025 13:00 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Zaccagni alza l'asticella: le sue pagelle dopo l'Inter

RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni dopo Cagliari ha alzato la propria asticella. La rete contro i sardi gli ha permesso di ritrovare fiducia e consapevolezza dei propri mezzi ed è da lì che nasce la buona prestazione contro l'Inter di ieri sera. 

A San Siiro, nella partita persa per 2-0 contro la squadra di Cristian Chivu, il capitano della Lazio è uno dei pochi che si dimostra al pari degli avversari: tra sgroppate sulla fascia e buone giocate tecniche che mettono in sofferenza i difendenti avversari, spesso costretti al fallo per fermarlo. 

La sua prova si rivela di spessore, al punto che anche i quotidiani nazionali - sportivi e non - lo premiano con voti ben al di sopra della semplice sufficienza, elogiandone la prestazione. 

CORRIERE DELLO SPORT - Zaccagni 6,5;

GAZZETTA DELLO SPORT - Zaccagni 6,5;

TUTTOSPORT -Zaccagni 6.5

IL MESSAGGERO - Zaccagni 7;

IL TEMPO -Zaccagni 6.5;

